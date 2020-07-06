Kapadokya'da baraka tipi 4 iş yeri yıkıldı

Kapadokya'da peribacalarının yakınındaki binaların ortadan kaldırılmasına yönelik proje kapsamında, Zelve Ören Yeri girişindeki baraka tarzı 4 iş yerinin yıkımı gerçekleştirildi.

06.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:23
Kapadokya'da peribacalarının yakınındaki binaların ortadan kaldırılmasına yönelik proje kapsamında, Zelve Ören Yeri girişindeki baraka tarzı 4 iş yerinin yıkımı gerçekleştirildi.
Kapadokya Alan Başkanlığınca verilen kararın ardından, sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce sahiplerince boşaltılan hediyelik eşya dükkanlarını, iş makinesi yardımıyla yıktı.
Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.
Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi. Kapadokya’da baraka tipi 4 iş yeri yıkıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Avanos Belediyesi, Kapadokya, Sabah, Ören, Güncel, Haber
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