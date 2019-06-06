06.06.2019 13:53
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Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu
Kaynak: DHA
Güncel
Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a "İt" dediğini iddia etti
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Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt
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