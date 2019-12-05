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Kapadokya'da "beyaz güzellik" ziyaretçileri büyüledi

Doğa, kültür ve tarih turizminin önemli noktalarından Kapadokya bölgesi, gece başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

05.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:03Kapadokya'da
Doğa, kültür ve tarih turizminin önemli noktalarından bölgesi, gece başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, kar yağışının ardından doğal kaya oluşumları ve peribacaları güzel görüntü oluşturdu.

Karlı Kapadokya'da ortaya çıkan manzaradan etkilenen turistler fotoğraf çektirdi, kar topu oynadı.
Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Çinli turistler, kardan adam yapmaya çalıştı, kar üzerine yatıp beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.

Karla kaplanan peribacalarının çevresinde, soğuk havaya aldırış etmeden düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damatlar da dikkati çekti.
Singapurlu turist Jagajit Kaur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır 'ye gelme planı olduğunu ve ziyaretinin ikinci gününde kar sürpriziyle karşılaşmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Kaur, "Türkiye ve Kapadokya çok mükemmel yerler. Burası çok ilginç manzaraya sahip. Sabah karla kaplanmış bir doğa ile karşılaşınca hem mutlu oldum hem heyecanlandım. Hayatımda ikinci kez kar yağışına şahitlik ediyorum. Çok keyifli ve eğlenceli." dedi.

Trabzon'dan balayı için gelen ve gelin damat kıyafetleriyle fotoğraf çektirenlerden Hayriyenur ise etkileyici bir manzarayla karşılaştıklarını, havanın soğuk olmasına rağmen fotoğraf çekimlerinin tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.
Gültepe, "Balayı için Kapadokya'ya geldik. 'Masal diyarı' dedikleri yer burası olmalı. Çok mistik bir bölge, kendimi farklı bir dünyada gibi hissettim. Kışın da çok güzel doğal güzelliklere sahip, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Karadeniz'de bu kadar soğuk bir hava görmemiştik ama zamanla alıştık çekimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.
Damat Fatih Gültepe de uzun zaman önce Kapadokya'ya gelme planı yaptıklarını ancak kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bölgeye gelen turist grupları ve balayı çiftlerinin taleplerini karşılamaya çalışan fotoğrafçı Mertcan Hamurcu ise "Kapadokya kış mevsiminde masalsı bir görünüme kavuşuyor. Beyaz örtü Kapadokya'ya çok yakışıyor. Özellikle bugünleri bekleyen, karlı manzarada fotoğraf çektirmek isteyen çiftler var." ifadelerini kullandı.

Hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon uçuşlarının ertelendiği bölgede, kar yağışının öğleden sonra etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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