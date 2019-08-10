Haberler» Güncel» Haber

Kapadokya'da biçerdöver kaya oluşumlarına çarptı

Nevşehir'in Göreme beldesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan biçerdöver, doğal kaya oluşumlarına çarptı.

10.08.2019 07:30 Kapadokya'da biçerdöver kaya oluşumlarına çarptı
Nevşehir'in Göreme beldesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan biçerdöver, doğal kaya oluşumlarına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Caner Bayrak idaresindeki biçerdöverin Göreme beldesi girişindeki rampada arka tekeri yerinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sürüklenen biçerdöver, kaya oluşumlarına çarparak durabildi.

Çevredeki sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen Jandarma, yolda güvenlik tedbiri aldı.

Yolun yaklaşık üç saat boyunca trafiğe kapalı kalması nedeniyle beldeye gelen turistler alternatif yollara yönlendirildi.
Biçerdöver, vinç yardımıyla çekildikten sonra yol ulaşıma yeniden açıldı.

Nevşehir, Göreme, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:44   İsrail askerleri Gazze sınırı yakınında Filistinlileri şehit etti
08:40   Hacı adayları Arafat'ta - MEKKE
08:26   Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp
08:25   DHA YURT BÜLTENİ - 1
08:22   Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
08:10   Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı
07:55   Yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kaçtı