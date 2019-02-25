Kapadokya'da Bugün 7 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı. Böylelikle geçtiğimiz hafta başlanan kaçak yapı yıkımlarının ardından kaçak yıkım sayısı 24'e ulaştı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Nevşehir
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımları ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesinde 1 kaçak yapı, Göreme
beldesinde 4 kaçak yapı, Peribacaları'na zarar vermemek amacıyla 2 kaçak yapının ise el işçiliği ile yıkıldığı öğrenildi. Böylelikle bugün yıkılan 7 kaçak yapı ile toplamda bölgede yıkılan kaçak yapı sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA