Haberler » Güncel » Kapadokya'da çanak ustaları yeni yıla çalışarak girdi - Haber

Kapadokya'da çanak ustaları yeni yıla çalışarak girdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan çanak ustaları 2020 yılına yeni tasarımlarını hazırlayarak girdi.

01.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:11 Kapadokya'da çanak ustaları yeni yıla çalışarak girdi
'in ilçesinde bulunan çanak ustaları 2020 yılına yeni tasarımlarını hazırlayarak girdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde çanakçılığı ile meşhur ilçesi Avanos'ta çanak ustaları 2020 yılına çalışarak girdi. 2020 yılında hazırlamış oldukları yeni tasarımları yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmaya hazırlanan çanak ustası Şaban Topuz ördek şeklinde hazırladığı çanakları yeni yılda satışa sunacaklarını söyledi.

2020 yılında yeni tasarımlar hazırladıklarını ifade eden çanak ustası Şaban Topuz, "Yeni yılda bazı umutlarımız varsa bunun için çalışmamız gerekiyor. Bizde çalışıyoruz dedi. Topuz, "Yeni yılda yeni bir heyecan olsun diye forum olarak farklı forumlarda denedik. Gözyaşı şişesinden nasıl ördek yapılır. Ördek tarzında bir çalışma nasıl yapılıyor onu gösterdik. Bu ve benzeri çalışmaları yeni yılda çalışarak bu şekilde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacağız. Eğer içinde çalışma heyecanı varsa yeni yılda bazı umutların varsa bunun için çalışman gerekiyor. Bizde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Şaban Topuz, Kapadokya, Nevşehir, Avanos, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:34   Sakarya'da güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı - Haber
01:32   ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Haber
01:31   Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Haber
01:31   Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi - Haber
01:26   Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:41:46