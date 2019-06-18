18.06.2019 16:48
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Kapadokya'da Çin Çalışmaları ve Araştırmaları konferansı düzenlendi

Kapadokya

Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı konunun uzmanı akademisyenlerin yoğun katılımıyla Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde Mustafapaşa'da gerçekleştirildi.

Konferans KÜN Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Dr. Tuğrul Ongun ve Dr. Bural Sakal'ın organizasyonları ile gün boyunca yoğun tartışma ve sunumlara ev sahipliği yaparken, yirmiden fazla sunum yapılan toplantıda özel sektörü temsilen OnurAir sahibi turizmci Cankut Bagana da Çin ile Türkiye arasındaki yeni havacılık bağlantıları üzerine bir sunum yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan KÜN Rektörü Hasan Ali Karasar: "Amacımız Türkiye'deki akademik Çin çalışmalarının bir envanterini çıkarıp, ardından da eksikleri fazlaları ortaya koymak. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını nasıl destekler ve ulusal bir sinerji nasıl ortaya koyabiliriz, onu öğrenmek istiyoruz." dedi.Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen

Alaca, Doç. Dr. Nuran Savaşkan Akdoğan ve Prof. Dr. Seriye Sezen'in oturum başkanlıklarını yaptıkları dört oturumda toplam 21 bildiri sunulurken, bildiriler tarih, kültür, dil, siyaset, ekonomi, bilimsel ilişkiler, uluslararası örgütler, insan hakları, güvenlik gibi konularda geniş bir yelpazede ülkemizdeki Çin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bildirilerin bitmesini takiben konuşan son oturum başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seriye Sezen'in kapanış konuşmasının ardından konferans sona erdi.

Kaynak: Bültenler
Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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