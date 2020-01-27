Kapadokya'da, Çinli turist sayısı düştü

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine gelen Çinli turist sayısında geçen yıl bu aya oranla, ülkelerinde görülen 'coronavirüs' nedeniyle düşüş yaşandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Temsil Kurumu Başkanı Talip Aldemir, "Umudumuz bir an önce bu tehlikeli virüse karşı bir aşının geliştirilerek, bu tehlikenin ortadan kalkmasıdır" dedi.

Çin'de Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve öldürücü özelliklere sahip 'coronavirüs' nedeniyle bu ülkedeki tedbirler artarak, devam ediyor. Virüsün diğer ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla, Çin'den yurt dışına yönelik turlar iptal edildi. Wuhan-İstanbul seferlerinin de iptal edilmesiyle, Nevşehir'deki Çinli turist sayısında geçen yıl bu aya oranla düşüş yaşanıyor. Şubat ayı için Kapadokya bölgesine gelmeyi planlayan Çinli turistler de, virüs nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirdi.

'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNE ULAŞIM YOK'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Temsil Kurumu Başkanı Talip Aldemir, Çin'de görülen coronavirüs nedeniyle dünya genelinde seyahat engelinin oluştuğunu söyleyerek, "Çin'den ülkemize ve dünyanın birçok ülkesine, havayolları uçuşları geçici bir süre için durdu. Wuhan kentinde tüm toplu taşımacılık tamamen iptal edildi. Şehir karantina altına alındı. Bu şehirden sadece Çin'e değil dünyanın hiçbir yerine ulaşım yok. Umudumuz bir an önce bu tehlikeli virüse karşı bir aşının geliştirilerek, bu tehlikenin ortadan kalkmasıdır" dedi.

'KARAMSAR BİR TABLOYA GEREK YOK'

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, geçtiğimiz yıl bu dönemde yoğun bir Çinli turistin bölgede olduğunu söyleyerek, "Şu anda o yoğunluğu göremiyoruz. Ancak, halen Çinliler Kapadokya'da ve Göreme'de azımsanmayacak düzeyde var. Hükümetimiz de bu anlamda özellikle havalimanlarında çok ciddi tedbirler aldı. Onun için çok karamsar olmaya gerek yok. Umut ediyoruz ki, çabuk atlatılacak bir virüs olur. Ülkemize ve bölgemize Çinliler gelir. Bölgemize yönelik rezervasyonlarda iptaller var ama bu çok yoğun değil" diye konuştu.

'BAZI İPTALLER ALDIK'

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde işletmesi bulunan Numan Atak da, bölgeye gelen turistlerin yarısını Çin'den gelenlerin turistlerin oluşturduğunu belirterek, "Bu yönde büyük bir oranda etkileneceğiz. Ancak, bunun kısa bir dönem olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı iptaller aldık. Şubat ayı içerisindeki bazı rezervasyonlarda iptal olabilir, ancak umut ediyoruz ki Nisan-Mayıs döneminde fazla etkili olmaz" ifadelerini kullandı.