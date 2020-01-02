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Kapadokya'da Çinli turistlerin kar keyfi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, Çinli turistler karın keyfini çıkarttı.

02.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:07 Kapadokya'da Çinli turistlerin kar keyfi
'nin önemli turizm merkezlerinden 'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, Çinli turistler karın keyfini çıkarttı.

Kapadokya'da kış mevsiminin güzelliği yaşanıyor. Bölgede kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık görüntüler oluştururken, bölgeyi ziyaret eden Çinli turistler bol bol fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

Ortahisar Mahzen Oteli Müdürü Mustafa Guderoğlu, ölmeden yapılacaklar listesinde ilk olarak Kapadokya'nın geldiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz Kapadokya bölgemiz dört mevsim ayrı bir güzellik taşıyor. Şuanda kış mevsiminin de en güzel günlerinden bazılarını yaşıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin karlarla kaplı peribacaları büyük ilgisini çekiyor. Manzara karla örtülü olduğu zaman harika bir görüntü oluşturuyor. Burası dünyada tek ve ölmeden önce görülmesi gereken tek yer diyebilirim" dedi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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