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Kapadokya'da doğal yapıyı bozan 41 iş yeri yıkıldı

NEVŞEHİR Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Kapadokya bölgesinin doğal yapısını bozduğu gerekçesiyle baraka tipi hediyelik eşya satışı yapılan 41 iş yeri yıkıldı.

21.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:07Kapadokya'da doğal yapıyı bozan 41 iş yeri yıkıldı

NEVŞEHİR Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bölgesinin doğal yapısını bozduğu gerekçesiyle baraka tipi hediyelik eşya satışı yapılan 41 iş yeri yıkıldı.

'in beldesinde mevkiinde bulunan 41 baraka tipindeki iş yeri yıkıldı. Yıkımlar, Kapadokya bölgesinde bölgenin zengin görsel doğal dokusuna uygun olmayan yapıların yıkılması yönündeki Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile gerçekleştirildi. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Cevizlibağ mevkiinde turistik el sanatları ürünleri satılan 41 iş yerinin yıkımının, belediye ve iş yeri sahipleri iş birliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Süslü, işletme sahiplerinin mağdur olmaması için yıkılan barakaların yerine bölgenin yapı bütünlüğü ile uyumlu yeni satış yerlerinin yapılarak, aynı işletme sahiplerine önümüzdeki süreçte teslim edileceğini belirtti. Süslü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından projelendirilen yeni satış yerlerinin en kısa sürede bölgenin doğal yapısı ile bütünleşen bir tarzda yapılacağını kaydetti.



Cevizlibağ, Kapadokya, Nevşehir, Uçhisar, Güncel

Kaynak: DHA

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