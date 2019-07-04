Kapadokya'da güzeller çömlek yaptı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenecek güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, seramik atölyesini ziyaret ederek, çömlek yaptı.

Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Rusya, Ukrayna, Belarus, Dubai ve Sibirya gibi ülkelerden gelen güzeller, ilçede bulunan seramik atölyesini ziyaret etti ve tezgahın başına oturarak çömlek yapmayı denedi. Ustaların yardım ettiği yarışmacılar çömlek yapmakta bir hayli zorlanırken, eğlenceli anlar yaşadı. Yarışmaya katılan kraliçe adayları, peribacaları ile ünlü bölgeyi de gezdi.

- Nevşehir

Kaynak: DHA