08.07.2019 13:03
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Kapadokya'da güzeller, havuzda serinledi

Kapadokya

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak havada havuza girerek serinledi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak havada havuza girerek serinledi.
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya'dan Nanami Tomita (26) birinci,  İsrail'i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve ABD'den Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, organizasyonun yapıldığı otelin havuzunda soluğu aldı. Sıcak hava nedeniyle bunalan güzeller, havuza girerek serinleme imkanı buldu.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Güzellik Yarışması, Nevşehir, Avanos, Güncel

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