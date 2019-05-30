Kapadokya'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Nevşehir
'in Avanos
ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet makara sistemi ve 16 adet çeşitli muhtelif kazı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Jandarma
, Nevşehir
, Avanos
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA