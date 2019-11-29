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Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

29.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:48Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
'in ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda 1 jeneratör, 1 dedektör, 1 hilti, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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