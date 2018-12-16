Kapadokya
'da kaçak yapı yıkımları devam ediyor
NEVŞEHİR - Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kaçak yapı yıkımları devam ediyor. Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesinde birinci derece sit alanı arazilerine inşa edildiği tespit edilen kaçak yapımı yıkıldı. Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapı sonrasında Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan
yaptığı yazılı açıklamada, "Kasabamız sınırları içerisinde bulunan ve at çiftliği olarak kullanılan yapının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve Belediye Zabıta
Müdürlüğümüzce kaçak olduğu tespit edilmiş, kaçak yapının yıkım işlemi belediye ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Türkiye,Kapadokya
16 Aralık 2018 Pazar 12:44