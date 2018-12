Kapadokya'da Kış Başka Güzel

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47



TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı sonrası doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Turistler, Peribacalarının kar altındaki görüntüleri eşliğinde selfie çekti.Peribacaları ile kaplı vadilerin çoğunlukta bulunduğu, UNESCO tarafından korunması gereken Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Nevşehir'in Göreme ilçesinde kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistler, ilçenin seyir noktalarından görülen kar altındaki peribacalarının önünde bol bol selfie çekti.Kapadokya'yı kış aylarında ilk kez ziyaret ettiklerini belirten bazı yerli turistler, Peribacalarının kar altındaki görüntüsünden çok etkilendiklerini dile getirdi. Ziyaretçiler, vatandaşlara kışın Kapadokya'ya gelmelerini tavsiye etti.?Göreme'deki vadileri yüksekten izleme fırsatı sunan Esentepe'de manzaranın tadını çıkaran Venezuellalı turistler ise bol bol fotoğraf çekti, ülkelerine döndüklerinde yakınlarına ve arkadaşlarına Kapadokya'yı önereceklerini söyledi.Turistler daha çok Zelve, Paşabağları, Zemi, Güvercinlik Vadileri, Göreme Açık Hava Müzesi ile bölgedeki kiliseleri ve yeraltı şehirlerini ziyaret ediyor.Bölgeye daha çok Çinli ve Japon turistlerin geldiğini ifade eden turizmciler ise son yıllarda yapılan tanıtımlar sayesinde Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden de turistlerin bölgeyi tercih etmeye başladıklarını kaydetti.AT TURLARI, KIŞIN DA DEVAM EDİYORBölgenin, balon ve ATV turları gibi önemli turizm aktivitelerinden olan at turları da kış aylarında devam ediyor. 'Güzel Atlar Diyarı' Kapadokya'daki peribacaları arasında at turu keyfi yaşamak isteyen turistler, 1 saatlik tur için 100, 2 saatlik tur için ise 200 TL ücret ödüyor. At çiftliği işletmecileri, turistlerin kış aylarında da at turlarına önem verdiğini ve vadileri at üzerinde gezmenin keyfini yaşadıklarını bildirdi. - Nevşehir