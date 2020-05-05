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Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği devam ediyor

Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği devam ediyorTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizlik sürüyor.

05.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:40
Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği devam ediyor
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizlik sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kapadokya bölgesinde müze, örenyeri ve yeraltı şehirleri geçici süreyle kapatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de sıcak hava balon turlarını 1 Temmuz'a kadar erteledi. Salgın nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı Kapodokya bölgesinde sessizlik devam ediyor. Salgın nedeniyle en sakin günlerini yaşayan Kapodokya'da, hediyelik eşya satan işyerlerinin de kapalı olduğu gözlemlendi. Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Kapadokya bölgesi geçen yıl 3 milyon 834 bin 134 turist ağırladı. Kapadokya’da ’koronavirüs’ sessizliği devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kapadokya, Güncel, Haber

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