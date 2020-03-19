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Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, yeraltı şehirleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

19.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:30
Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı
Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, yeraltı şehirleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler devam ediyor. Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasının ardından bölgede müze ve ören yerleri kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dün gece saatlerinde yapılan açıklamanın ardından Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardında Kapadokya Bölgesinde bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri dün akşam saat 22.00'den itibaren kapatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapadokya, Türkiye, Güncel

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