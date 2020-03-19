Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün akşam dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı. Bunun üzerine, Kapodokya'da bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri geçici olarak kapatıldı. Müzeleri ziyarete gelen bazı vatandaşlar ise, geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Türkiye 'de vakaların artmasının ardından bölgede turistlik hediyelik eşya satan tesislerinde kapalı olması dikkat çekti. Kapadokya'ya İstanbul'dan gelen Samet Yazıcılar, "Balayı için gelmiştik. Virüs dolayısıyla bütün açık hava müzesi ve kafeteryalar kapandı. Bizde arabayla gezilebilecek yasağın olmadığı yerlere bakıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA