Kapadokya'da ören yerleri nikah salonu olmaya devam ediyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dünya evine girmek için Gülşehir Belediyesine müracaat eden genç çift Açıksaray ören yerinde dünya evine girdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ören yerleri çiftlerin yeni nikah mekanı oldu. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dünya evine girmek için müracaat eden Ayşe ve Yasin Şimşek çifti de ilçenin sembolü olan ve Açıksaray ören yerinde bulunan Mantarkaya'da nikah töreni düzenlendi. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından kıyılan nikahta genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada, Gülşehir'de Roma döneminden kalma kaya mezarları ve kiliselerin bulunduğu alanın son zamanlarda genç çiftlerin nikah merasim alanı olduğunu söyledi. Çiftçi, " İlçemizde bulunan Açıksaray ören yerinin içerisinde bulunan ve mantar şeklini alan Mantarkaya genç çiftlerin yeni gözdesi oldu. Böylesine doğal güzellikte nikah kıymakta bizleri son derece mutlu etti. Bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi için herkesi ilçemize davet ediyorum" dedi. Mantarkaya'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine giren damat Yasin Şimşek ise burada nikah kıydırmaktan dolayı son derecem mutluyuz. Herkesi Mantarkaya'yı görmeye davet ediyorum diye konuştu. - NEVŞEHİR