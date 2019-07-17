17.07.2019 00:35
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Kapadokya'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kapadokya'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık görüntüler oluşturdu "Parçalı ay tutulması", Kapadokya'dan izlendiNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde "Parçalı Ay Tutulması" doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık görüntüler oluşturdu
"Parçalı ay tutulması", Kapadokya'dan izlendi
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde "Parçalı Ay Tutulması" doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Türkiye'den de takip edilebilen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Kapadokya'da kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uçhisar Kalesi ile bütünleşen parçalı ay tutulması görülmeye değerken ay tutulması 03.18'de sona erecek. Kapadokya'da Parçalı Ay Tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kaynak: İHA
Kapadokya, Türkiye, Genel

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