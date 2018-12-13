Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turuna "Sis" Engeli

13 Aralık 2018 Perşembe 10:29



13 Aralık 2018 Perşembe 10:29

Kültür, tarih ve doğa turizminde bilinen merkezlerden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuş bakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği turlar, bölgede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle bugün de düzenlenemedi.Rüzgarın daha sakin olduğu gün doğumu sırasında bir saat süreyle gerçekleştirilen uçuşların, yarından itibaren yeniden başlaması bekleniyor.Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış aylarında görülen rüzgar, sis ve yağış, uçuşları engelliyor.Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.