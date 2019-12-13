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Kapadokya'da sıcak hava balonları 2 gündür uçamıyor

Doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

13.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:18Kapadokya'da sıcak hava balonları 2 gündür uçamıyor
Doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve peribacalarıyla ünlü 'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Her yıl yüz binlerce turistin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan veren sıcak hava balon turları, zaman zaman etkisini gösteren sis, yağış ve rüzgar nedeniyle dün ve bugün yapılamadı.
Bu yıl ocak-kasımda yaklaşık 560 bin turistin katıldığı, bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sunan balon turlarının, meteoroloji tahminlerine göre, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Kapadokya'da, hava şartlarının uygun olduğu yılda ortalama 300 gün düzenlenebilen tur, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kapadokya, Güncel

Kaynak: AA

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