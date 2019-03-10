Kapadokya'da Son 4 Ayda 84 Yapı Yıkıldı

Kaynak: AA

BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınında bulunan binaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yaklaşık 4 ayda 84 yapı yıkıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlanılan yıkım çalışmaları kapsamında, yaklaşık 4 ayda 84 yapının yıkım işlemleri tamamlandı.İl Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik İl müdürlükleri ekipleri, Kapadokya bölgesinde çeşitli alanlarda inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınıyor.Hazırlanan dosyalardan kentsel alanda bulunan yapıların bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna, sit alanında olanların bilgileri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunuluyor.Belirli aralıklarla toplanan kurullardaki değerlendirmelerin ardından yıkımına karar verilen yapılar, bulundukları alandan sorumlu belediyelere bildiriliyor. Belediye yetkililerinin yapı sahiplerine tebliğinin ardından yıkım süreci başlıyor.Binadaki eşyaların boşaltılması amacıyla tanınan sürenin ardından yetkililerin gözetiminde, belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince yıkım çalışması gerçekleştiriliyor.İncelemelerde bölge genelinde bugüne kadar 200'e yakın kaçak ve usulsüz yapının tespit edildiği, yıkım çalışmalarının ara verilmeden sürdürüleceği öğrenildi.AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya bölgesini gelecek kuşaklara bozulmadan bırakmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.Türkiye'nin 2023 yılında 70 milyon turist hedeflediğini, bunun yaklaşık 6 milyonunun Kapadokya'da ağırlanması için fizibilite çalışması yapıldığını anlatan Açıkgöz, "Turistlerin görmek istedikleri peribacaları, seyir tepeleri ve ören yerlerini koruyarak bu amaç için çalışmamız gerekiyor." dedi.Açıkgöz, bölgede peribacalarına hakim yükseklikte bulunan Esentepe, Cevizlidere ve Aşk Vadisi'ndeki seyir alanlarında hediyelik eşya satışı yapılan iş yerlerinin kaldırılarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yerlerine doğal dokuya uygun turist karşılama alanları yapılacağını dile getirdi.Seyir tepelerinde bölgeye yakışmayan iş yerlerinin olduğunu belirten Açıkgöz, "Buralar turistleri ağırlama yeri olarak kullanılıyor. Bu alanlarda TOKİ tarafından yöre mimarisine uygun, göze hoş gelecek bir yapı için çalışmalara başladık. Burada tek amaç bölgenin korunarak gelecek nesillere bırakılmasıdır." diye konuştu."Kapadokya, korunması gereken önemli bir miras"Kaçak yapıların ortadan kaldırılmasının yanında uygunsuz binaların da daha modern hale dönüştürüleceğini anlatan Açıkgöz, çalışmalar kapsamında hiçbir esnaf ve vatandaşın mağdur edilmeyeceğini vurguladı.Kapadokya'nın korunması gereken önemli bir miras olduğuna işaret eden Açıkgöz, şunları kaydetti:"Çarpık, izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasıyla ilgili kurulların aldığı kararla çalışma yürütülüyor. Bu alanları bölge halkı olarak, hep beraber korumamız gerekiyor. Bunlar bir gecede alınmış karar değildir, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulları tarafından yapılan çalışma sonrasında yürütülen işlemlerdir. Burayı hem koruyup hem de kullanmayla ilgili tasarrufu da geliştireceğiz."