Haberler » Güncel » Kapadokya'da sonbahar güzelliği - Haber

Kapadokya'da sonbahar güzelliği

Kapadokya'da sonbahar güzelliğiTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, doğa, kültür ve tarihin bütünleştiği Kapadokya bölgesi, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

17.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:33
'da sonbahar güzelliği
'nin önemli turizm merkezlerinden, doğa, kültür ve tarihin bütünleştiği Kapadokya bölgesi, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
Sarının tüm tonları ile kaplı vadilerinde ziyaretçilerine oldukça farklı bir görüntü sunan peribacaları, sarı ve tonlarının doğal ortamda oluşturduğu görsel şölen ile turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vadilerde at ve ATV araçları ile düzenlenen turlarda doğa gezintisine katılan yerli ve yabancı turist grupları, sabahın erken saatlerinden itibaren de sıcak hava balon turlarına katılarak Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, Zelve-Paşabağları Ören Yeri, Çavuşin, Devrent, Zemi, Güllüdere, Güvercinlik ve Aşk Vadisi'ndeki doyumsuz görsel zenginliği, metrelerce yükseklikten kuş bakışı izlemenin de keyfini çıkartıyor.
Kapadokya'da sonbahar güzelliği

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü
15:56 TİKA Afganistan'daki Türk mezarlığını yeniledi
15:56 Yemen'de insan hakları örgütünden alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı
15:55 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2)
15:50 Antalya sergisi açıldı
17.11.2019 15:56:40