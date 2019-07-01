Türkiye'nin ilk balon festivali başlıyor

Kapadokya 'da festival heyecanı yaşanıyor. Türkiye 'de ilk kez gerçekleştirilecek balon festivali 3 Temmuz Çarşamba günü start alıyor. Festivalde 11 ülkeden 15 katılımcının yer alması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk balon festivali 11 ülkeden 15 balonun katılımı ile 3 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

Türkiye'nin ilk balon festivali Kapadokya bölgesinde 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan etkinlikler ile start alacak. 3 Temmuz Çarşamba günü Ürgüp'te halk oyunları gösterisi ile başlayacak olan festivalde, kortej yürüyüşü, Gürcistan halk oyunları ve night glow show ile ilk gün etkinlikleri tamamlanacak.

ASLI GÜNGÖR KONSER VERECEK

4 Temmuz Perşembe günü sabah 06.00'da Ürgüp festival alanından havalanacak olan figürlü balonlar Kapadokya'da tam bir görsel şölen yaşanmasını sağlayacak. Aynı akşam Ürgüp festival alanında Gürcistan halk oyunları gösterileri, sıcak hava balonları tarafından night glow show yapılarak gece Aslı Güngör konseri ile sona erecek.

FESTİVALDE 11 ÜLKE YER ALACAK

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan ve 3 Temmuz Çarşamba günü Kapadokya bölgesinde başlayacak olan balon festivaline Türkiye'nin aralarında bulunduğu Amerika, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Japonya ve Meksika ülkeleri katılacak. 11 ülkeden 15 farklı balonun katılımı ile gerçekleşecek olan festival 7 Temmuz Pazar günü Göreme Aşk Vadisinde düzenlenecek olan uçuşlar ile tamamlanacak. - NEVŞEHİR