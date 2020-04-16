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Kapadokya'da yıkılan 41 iş yerinin yerine 21 yeni iş yeri yapıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde doğal yapıyı bozduğu için yıkılan 41 kaçak iş yerinin yerine bölgedeki dokuya uygun 21 iş yeri yapıldı.

16.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:05
Kapadokya'da yıkılan 41 iş yerinin yerine 21 yeni iş yeri yapıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde doğal yapıyı bozduğu için yıkılan 41 kaçak iş yerinin yerine bölgedeki dokuya uygun 21 iş yeri yapıldı.

Kapadokya'da doğal yapıyı bozan ve kaçak olarak yapılan dükkanların yerine yenileri yapılıyor. Bu kapsamda Nevşehir 'in Uçhisar Beldesi'nde doğal yapıyı bozduğu gerekçesiyle hediyelik eşya satışı yapılan 41 iş yeri yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), yıkılan dükkanların yerine bölgedeki dokuya uygun yeni iş yerleri yapıldı. Şuana kadar yapılan 21 dükkan koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından sahiplerine teslim edilecek.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Cumhurbaşkanımızın talimatları sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı'nca hazırlanan proje çalışmaları geçtiğimiz Kasım ayında başladı. 35-40 yıldır baraka tipli ünitelerde satış yapan esnaflarımız için bölgemizin doğal dokusuna da uygun 21 dükkanın yapımı tamamlandı. Bölgenin en önemli seyirlik gezinti alanı olarak da bilinen Uçhisar, Derbağ, Cevizli bölgesindeki bu dükkanlar şimdiden esnafımıza hayırlı olsun. Dükkanların dağıtımını koronavirüs tedbirlerinin sonrasında yapacağız" dedi.

Öte yandan Uçhisar Beldesi'nde uygulanan projenin, Ürgüp ilçesi ile Göreme beldesinde de uygulanacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kapadokya, Nevşehir, Uçhisar, Güncel
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