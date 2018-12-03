Kapadokya'dan Erciyes'e Kuş Bakışı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33

Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.Sıcak hava balon turuna katılan turistler, milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı ve Hasandağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin meydana getirdiği yumuşak tabakanın, asırlar boyu yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme imkanı buluyor.Göreme beldesinde hava koşullarının uygun olduğu günlerde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya semalarına yükselen balonlar, Kayseri'de bulunan bölgeye kuş uçuşu yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı ile güzel görüntü oluşturuyor.