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Kapadokya'dan masalsı görüntüler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacalarının masalsı görüntüleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

08.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:21Kapadokya'dan masalsı görüntüler
'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacalarının masalsı görüntüleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

'de dün akşam saatlerinde yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde peribacalarının karlarla kaplı olması masalsı görüntüler verdi. Yerli ve yabancı turistlerin karlar altındaki peribacalarını büyük bir hayranlıkla izledikleri görülürken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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