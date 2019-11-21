Kapadokya Ekonomi Toplantılarında Turizm konuşuldu

"Kapadokya Turizminde Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi: Mevcut Durum, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri" başlığıyla Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen üçüncü toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, turizmciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, "Bu toplantı özel ve önemli bir toplantı çünkü özellikle sayın valimizin liderliğinde alan yönetimi çalışmalarının başladığı bu günlerde ortak akla, istişareye ve birlikte düşünmeye, çözüm önerileri geliştirmeye en çok ihtiyacımız olan zamanlardan birisi diye düşünüyorum. Türkiye'de her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de en önemli problemlerden biri ortak bir veri bankasının, ortak bir envanter anlayışının olmayışı. Belki bugünkü toplantımızda bu konudaki yetkinliklerimizi artırmak ve ortak akıl geliştirmek yolunda mütevazi bir adım olacaktır." dedi.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın açılış konuşmasından sonra ilk oturumun ilk konuşmacısı olarak kürsüye gelen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa "Artık turizmden daha nitelikli gelir elde edebilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek için ürün çeşitlendirmesi şart. Bunun için de insan faktörü çok önemli çünkü her şeyin başı insan. Dolayısıyla insan gücü olmadan, nitelikli insan kaynağı olmadan hiçbir şey olmuyor. Nitelikli iş gücü dendiğinde müşteri memnuniyeti, sadakati ve karlılık gündeme geliyor. Yani müşteriyi memnun eden, müşteri sadakatini sağlayan ve neticede de karlılığa götüren iş gücü anlamına geliyor" şeklinde giriş yaptıktan sonra "Kapadokya'da Turistik Ürün Çeşitlendirmesinde Nitelikli İşgücü İhtiyacı" başlıklı sunumunu yaptı.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan sonra Ürgüp Proper Travel Yetkilisi Murat Özgüç "Son Çeyrek Yüzyılda Kapadokya'da Geliştirilen Yeni Turistik Ürünler ve İktisadi Etkileri" konusuyla ilgili gözlem ve bilgilerini katılımcılarla paylaşırken, Helios Transfer & Shuttle yetkilisi Aysel Atak ise "Kapadokya'da Ürün Çeşitlendirmesi Bağlamında Sektör Paydaşlarının ve Meslek Örgütlerinin Sorumlulukları" başlıklarında konuştu.

Toplantının ikinci oturumunda ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yılmaz 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile ilgili konuşurken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan "Türk Turizminin 2023 Yol Haritası Işığında Kapadokya İçin Politika Önerileri", Museum Hotel yetkilisi Tolga Tosun ise "Turizm Talebinde Değişmeler ve Kapadokya'nın Ürün Geliştirme Potansiyeli" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen soru cevap kısmında katılımcıların soruları konunun uzmanları tarafından cevaplanırken, Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız'ın kapanış konuşması sonrasında konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.