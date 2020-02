Kapadokya Film Festivali'nin logosu belirlendi

29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda filmle önemli sinemacıları Nevşehir 'de buluşturacak olan Kapadokya Film Festivali çalışmaları yoğun biçimde sürerken festivale ait görsel ayrıntılar da şekillenmeye başladı. Kurumsal kimliği belirlenen festivalin logosu, Kapadokya'ya adını veren Yılkı Atı, bölgenin en önemli simgesi Peri Bacaları ve yine bölgenin önemli sembollerinden olan balonun bir araya gelmesinden oluşuyor.

KAPADOKYA'NIN SEMBOLLERİ BİR ARADA

Kapadokya ile özdeşleşen sembollerin özgün bir anlayışla harmanlandığı logoda, Güzel Atlar Diyarı anlamına gelen Kapadokya'nın önemli figürlerinden olan "At", tasarımın çıkış noktası olarak değerlendirildi. Bir doğa harikası olan Kapadokya'nın temel simgesi olan Peri Bacaları, logoyu oluşturan at siluetinin başat parçası olarak öne çıkıyor. Her yıl yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği Kapadokya'nın doğal güzelliğine ayrı bir renk ve değer katan balona da logoda yer verilerek bölgenin önemli sembollerinden bir kompozisyon oluşturuldu.

FONTLARA SİNEMASAL DOKUNUŞ

Font olarak daktilo dönemlerinden süre gelen ve senaryo yazımında standart hale dönüşmüş olan Courier yazı fontu ile uyum sağlaması amacı ile serifli bir font olan Glitched tercih edildi. Bu sayede hem filmlerin ilk yapı taşı olan senaryoların geleneksel yapısına hem de modern tasarım dinamiklerine uyum sağlama amacı güdüldü. Logoda Türkçe ve İngilizce olarak yazılan festival isimlerini, tasarımsal olarak birbirinden ayırmak amacı ile Glitched fontu çaprazlı olarak bold ve reguler olacak şekilde kullanıldı.

Festival logosu, ilgili ajansın Art Direktörü Eren Çakır ve Kreatif Direktör Ertan Şenyuva'nın ortak imzasını taşıyor.

FESTİVAL KAPADOKYA'YA AYRI BİR ANLAM KATACAK

Bu yıl ilkini düzenleyecekleri Kapadokya Film Festivali çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, önemli bir sinema etkinliğine ev sahipliği yapmanın yanı sıra bölgenin kültürel gelişimi ve tanıtımına sağlayacakları katkıdan dolayı da büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti. Festival logosunun Kapadokya'nın sembollerini bir araya toplayan bütünleştirici bir simge olduğunu ifade eden Başkan Rasim Arı, festival aracılığıyla, Kapadokya'ya dair var olan tanınırlık ve bilinirliğin sinemayla ayrı bir anlam ve değer kazanacağının altını çizdi. Başkan Arı, önümüzdeki günlerde festivalle ilgili yeni ayrıntı ve sürprizlerin paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

LOGO TİTİZ BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Festival Direktörü Suat Köçer, Kapadokya'nın uluslararası ölçekte değer kazanmış bir tabiat güzelliği olduğuna dikkat çekerek bu güzelliği tasarıma yansıtmak için titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi. Kurumsal kimliğin temel parçası olan logoyu kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Suat Köçer, bölgenin öne çıkan sembollerinden oluşan festival logosunun sade ve estetik tarzıyla beğeni toplayacağına inandıklarını söyledi. Süreç içerisinde farklı renk ve tarzlarda uygulamalarla değerlendirecekleri logonun kullanım açısından zengin bir arka plana sahip olduğunu belirten Köçer, Kapadokya Film Platformu'nun da ana logodan yola çıkılarak mavi zeminle hazırlandığını söyledi.