Kapadokya Film Platformu başvuruları başladı!

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Kapadokya Film Platformu 31 Mayıs- 3 Haziran 2020 tarihleri arasında Kapadokya Film Festivali çatısı altında gerçekleştirilecek.

Jüri ve finalistlerinin nisan ayında düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı Kapadokya Film Platformu'na başvurular 10 Mart 2020 Salı günü, mesai bitimine kadar devam edecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrası finale kalan projeler uzun metraj ve kısa metraj kategorilerinde toplam 5 ödül için yarışacak.

"KAPADOKYA YAPIM DESTEK ÖDÜLLERİ" HAKKINDA:

Bu yıl Kapadokya Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkânı sağlayacak Kapadokya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla düzenlenen Kapadokya Yapım Geliştirme'de finale kalan projelerin yönetmen ve yapımcıları, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek toplam 5 projeye destek ödülü verilecek.