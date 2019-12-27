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Kapadokya kar altında

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

27.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:41 Kapadokya kar altında

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden , kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

'de gece başlayan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10  santimetreye ulaştı. Yağış ile birlikte Göreme, Ürgüp, Uçhisar gibi merkezler de beyaz örtüyle kaplandı. Peribacalarının bulunduğu alanlar da beyaza büründü. Sabaha kar ile uyanan yerli ve yabancı turist grupları karla kaplı peribacalarında ziyaretlerini gerçekleştirirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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