Kapadokya Üniversitesinin Lösemili Çocuklar haftası dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Temsilciliği ile birlikte düzenlediği farkındalık etkinliği kapsamında, sıcak hava balonları sepetlerine 'Kapadokya LÖSEV'in yanında' pankartları asarak havalanırken, LÖSEV ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikler kapsamında ise üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde ebru atölyesi düzenlendi ve her yıl olduğu gibi bu yıl da LÖSEV'e yardım için oyuncak satış standı açıldı.

LÖSEV Kayseri Şubesi Halkla İlişkiler sorumlusu Arzu Çokeken Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde düzenlenen seminerde üniversite öğrencilerine LÖSEV'in çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktarırken, seminer sonunda ise bu yıl hikayesi yeniden düzenlenerek mutlu sonla bitirilen 1973 yapımı "Canım Kardeşim" filmi öğrenciler tarafından izlendi.