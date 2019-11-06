Haberler » Güncel » Kapadokya rekora koşuyor

Kapadokya rekora koşuyor

Kapadokya Bölgesini yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti.

06.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:06 Kapadokya rekora koşuyor
Kapadokya Bölgesini yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244, Şubat ayında 128 bin 955, Mart ayında 188 bin 487, Nisan ayında 360 bin 46, Mayıs ayında 33 bin 655, Haziran ayında 428 bin 230, Temmuz ayında 393 bin 728, Ağustos ayında 566 bin 33 ve Eylül ayında 380 bin 12, Ekim ayında 382 bin 719 olmak üzere 10 ayda 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2018 yılının ilk 10 ayında ise 2 milyon 602 bin 835 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

"Ekim ayında da turist sayısı arttı"

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini Ekim ayı içerisinde ise 382 bin 719 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler her zaman olduğu gibi en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi'ne gösterdi. Ekim ayında Göreme Açık hava Müzesi'ni 161 bin 624 turist ziyaret ederken, Kaymaklı yeraltı şehrini 67 bin 205, Derinkuyu yeraltı şehrini 47 bin 770, Hacıbektaş Veli Müzesi'ni ise 37 bin 405 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini Ekim 2018 yılında ise 324 bin 375 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, turist, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
02:24   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU-2
02:24   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu-2
02:23   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:42:29