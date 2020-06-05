Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi

Kapadokya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tur organizasyonu geçici olarak durdurulan sıcak hava balonları, eğitim alan pilotların test uçuşu için havalandı.

05.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:44
Kapadokya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tur organizasyonu geçici olarak durdurulan sıcak hava balonları, eğitim alan pilotların test uçuşu için havalandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) aldığı kararla, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle mart ayından beri balon turu gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon pilotu adaylarının eğitim uçuşları yapıldı.
Gün doğumunda Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde uçuş için hazırlanan 11 sıcak hava balonu peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı bölge semalarında süzülen sıcak hava balonları renkli görüntülere sahne oldu.
Öğretmen pilot Üzeyir Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde turların durdurulması nedeniyle özlenen sıcak hava balonlarının, eğitim uçuşuyla da olsa bölgeye yeniden heyecan getirdiğini belirtti.
Eğitim uçuşlarına 1 Haziran itibarıyla SHGM tarafından izin verildiğini, 1 Temmuz'da da turistlere yönelik turların başlayacağını dile getiren Kardaş, "Eğitim uçuşları ile Kapadokya'yı renklendiriyoruz. Kapadokya'da normal şartlarda bir günde ticari olarak 150 sıcak hava balonu uçuyor. Artık Kapadokya denildiğinde akıllara balonlar geliyor. Kapadokya balonlarla daha renkli bir görüntüye kavuşuyor. Turistler bölgeye daha çok sıcak hava balon turuna katılmak için geliyor. 1 Temmuz itibarıyla aynı coşkuyu ve görselliği yaşamak istiyoruz." dedi.
Eğitim kapsamında planlanan uçuşlar yaklaşık 1 saat sürdü. Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi

Kaynak: AA

Etiketler: Kapadokya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İran’da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Akademisyen Ceren’i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli’nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Vekilliği düşürülen CHP’li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi’ne gönderildi Haber
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Haberler››Güncel››Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:41: Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak - Haber 08:40: Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara - Haber 08:40: İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı - Haber 08:40: Son dakika haber | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçildi - Haber 08:40: Dr. Öğretim üyesi Atıcı: İnci kefali korunmazsa, nesli tükenebilir - Haber 07:37: Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli - Haberler 00:18: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 00:03: Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış - Haber 16:46: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı - Haber