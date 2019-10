Kapadokya sonbahar renkleriyle cezbediyor

Her mevsim konuklarına ayrı bir manzara sunan peribacalarıyla kaplı Kapadokya bölgesinde, sarı ve tonlarının doğayı kapladığı sonbaharda da turist yoğunluğu yaşanıyor.Yılın 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya'da sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu görsel şölen, turistleri cezbediyor.UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı gezmek için dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistler, sarının farklı tonlarıyla kaplı vadilerde at ve ATV araçlarla düzenlenen turlar ile doğa gezintisi etkinliklerine katılıyor.Sıcak hava balon turuyla görsel zenginliği kuş bakışı izleme imkanı da elde eden turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı ören yerleri ile Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, Zemi, Devrent, Güllü, Aşk ve Güvercinlik Vadilerinde manzaranın keyfini çıkarıp bol bol fotoğraf çekiyor."Yüzde 100'e yakın doluluk yaşanıyor"Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'da turizm sezonunun yılın her dönemi devam ettiğini, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.Avrupalı ve Asyalı turistlerin bölgeyi özellikle sonbaharda tercih ettiğini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:"Sonbaharda yaprakların sararması ile ortaya çıkan görsel güzellik turistlerin beğenisini topluyor. Yaz mevsiminde ayrı, kış aylarında beyaza bürününce ayrı bir manzara oluşuyor. Yaz aylarının sıcak, kış döneminin soğuk ikliminden uzak olunması nedeniyle birçok turist özellikle sonbaharda bölgeyi ziyaret ediyor. Bu mevsimde birçok turizm bölgesinde sezon biterken Kapadokya'da sonbahar yoğun geçiyor. Eylül ve ekim aylarında bölgedeki konaklama tesislerinde yüzde 100'e yakın doluluk yaşanıyor. Sarı yapraklarla kaplı vadilerde doğa yürüyüşleri de ilgi görüyor."Turistler sonbahardaki renk uyumuna hayran kalıyorBölgede gezinti yapan Çinli turistlerden Chin Jee Yang da uzun zamandır Kapadokya'yı görmek için tatil planı yaptığını, arkadaşlarıyla geldiği bölgenin sunduğu manzaraya hayran kaldığını belirtti.Kapadokya'nın dünyada başka yerde olmayan bir manzaraya sahip olduğuna dikkati çeken Yang, "Sonbaharın renkleri ile ayrı bir ahenk oluştuğunu görüyoruz. Kapadokya'da tek kelimeyle muhteşem bir görüntü var. Doğanın sarı ve yeşilimsi renkleri ile peribacaları tarif edilemeyecek kadar uyumlu. Buradaki tüm oluşumlar hayranlık uyandırıyor." dedi.Kanadalı turist Bonnie Dian ise bölgeyi özellikle sonbaharda, yaz sıcağından uzak bir sezonda gezmek istedikleri için bu mevsimde ziyaret ettiklerini anlatarak, "Daha önce fotoğraflarını incelemiştim ama tahminimden daha harika bir manzara ile karşılaştım." ifadelerini kullandı.Profesyonel turist rehberi Olcay Diknef de Kapadokya gezilerine eşlik ettiği turist gruplarının, doğanın cömertçe sergilediği manzara karşısında çok etkilendiklerini aktardı.Bölgeyi turist gruplarıyla her mevsim hayranlıkla gezdiğini dile getiren Diknef, şunları kaydetti:"Kapadokya'da her mevsim ayrı bir güzel. Özellikle eşlik ettiğimiz turist grupları sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü ile bütünleşen bu bölgedeki eşsiz coğrafi güzelliklere hayran kalıyor. Fotoğraflarda gördükleri Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yerinde görmek yabancı konuklarımız için cezbedici bir durum oluşturuyor."