Kapadokya, Travel İzmir Turizm Fuarının En Gözdesi Oldu

Açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı fuarda Nevşehir Belediyesi'nin de yer aldığı Kapadokya stantı, fuarı ziyaret edenlerin en fazla ilgi gösterdiği stantların başında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya stantını da ziyaret ederekNevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz veturistik ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra turizmcilerle de bir süre görüştü.

Fuara katılan Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, 38 ülkenin yanı sıra ülke genelinde 48 şehirden 1200 e yakınkatılımcının katıldığı Travel İzmir Turizm Fuarına katılan vatandaşlar ve turizm acente ve operatörlerinin Kapadokya standına büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Bölgenin turizm ve dünya turizminde taşıdığı değerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Şımarmaz, tanıtımda en etkili araçlarından biri olarak da değerlendirilen bu tür fuar ile tanıtım organizasyonunda önemli bir başarının da sağlandığına dikkat çekti.

Şımarmaz, 8 Aralık 2018 Cumartesi günü sona erecek fuarda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer ve müdürlük personelinin de fuar ziyaretçilerine bölgenin en iyi bir şekilde tanıtımı için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.