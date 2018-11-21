Kapadokya Üniversitesi Öğrencileri Organlarını Bağışladı

Nevşehir Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın tarafından Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyenler ve bölge halkı da katılım sağladı.

Seminer başında organ bağışı ile ilgili hazırlanan kısa filmi katılımcıların izlemesinin ardından sahneye çıkarak sunum eşliğinde konuşan Şenay Karakuş Taşkın, "Bekleyen biz olsaydık, bizim yakınlarımız olsaydı ne halde olurdu, biz ne halde olurduk öncelikle bu soruyu kendimize sormalı sonra organ bağışını dair yapacaklarımızı düşünmeliyiz. Türkiye'de birçok organ bekleyen ve biz organ bağışına izin vermediğimiz, gönüllü olmadığımız için hayatını kaybeden insan var. Onun için bizim önceliğimiz yaşarken organ bağışında bulunmak ve hayatımızı kaybettikten sonra buna izin verilmesini sağlamaktır" dedi.

"Kalbimize bir kez soralım hayat vermek ister mi?" sorusunu katılımcılara yönelterek konuşmasına devam eden Şenay Karakuş Taşkın, "18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes organlarının hepsini ya da bir bölümünü bağışlayabilir. Türkiye'de 70 bin kronik böbrek hastası var ve 22 bin 350 kişisi böbrek olmak üzere toplamda 25 bin kişi organ bağışı bekleme listesindedir. Organ bağışı beklerken, organ bağışı olmadığı için hayatını kaybeden insan sayısı ülkemizde şu an 16. Yani bugün 16 kişi organ beklerken hayatını kaybetti. Unutmayın organ bağışının tek bedeli insan sevgisidir" şeklinde konuştu.

Seminer sonunda üniversite öğrencileri ve akademisyenler Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde açılan organ bağış standında ilgili formları doldurarak organ bağışında bulundu.