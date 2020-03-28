Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi Rektör Karasar: "Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre derse katılım yüksek" Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada salgın haline dönüşen korona virüse...

28.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:52
Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi
Rektör Karasar: "Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre derse katılım yüksek"
Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi
NEVŞEHİR - Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada salgın haline dönüşen korona virüse karşı Kapadokya Üniversitesi tarafından öğrencilerin evleri sınıfa dönüştürüldü.
Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ardından üniversitelerin uzaktan eğitim ile bahar dönemini tamamlanacağı açıklamasıyla birlikte Kapadokya Üniversitesi yaklaşık 4 bin öğrencisine uzaktan eğitim vermeye başladı. 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim derslerine başladıklarını ifade eden Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, "Şunu söylemem yeterli olur ki normal örgün eğitimde derslere katılım ile uzaktan eğitim arasında bir karşılaştırma yaptığımızda bir haftalık tecrübemiz şunu gösteriyor ki uzaktan eğitimde derse katılım örgün eğitimden daha fazla" dedi. Karasar, "Uzaktan eğitim Kapadokya Üniversitesinin 2014 yılından beri düzenli olarak sürdürdüğü bir eğitim sisteminin ismi. Bütün dünyadan yaygın olarak kullanılan bir sistem. Türkiye'de uzaktan eğitim konusundan dünyadan öncü ülkelerden bir tanesidir. YÖK öncülüğünde uzaktan eğitim sistemini düzenleyen ciddi bir mevzuatımız var. Türkiye, şeffaf, hesap verilebilir ve gerçekten denetlenebilir bir sisteme sahip. Yani örgün eğitim devam ederken zaten uzaktan eğitim programlarımız vardı. 2014 yılından beri Kapadokya Üniversitesinin çocuk gelişimi, turist rehberliği gibi ön lisans programları uzaktan eğitim yoluyla verilmekteydi. Tabi şimdi çok olağan üstü bir zaman yaşıyoruz, olağan üstü bir zamandan geçiyoruz. Bu dönem boyunca geçici bir süre olarak örgün eğitim programlarımız da uzaktan eğitim ve dijital platformlara taşıyoruz. Kapadokya Üniversitesi olarak bizde 6 aydır yerli bir yazılım kullanıyoruz. Bu yerli yazılımımız pek çok araç ve modüllere sahip. Öğrencilerimizden pek çoğundan gelen sorular özellikle sınavlar nasıl yapılacağı, uygulama eğitimlerinin nasıl takvimleneceği gibi sorulardan oluşuyor. Ancak şunu söylemem yeterli olur ki normal örgün eğitimde derslere katılım ile uzaktan eğitim arasında bir karşılaştırma yaptığımızda bir haftalık tecrübemiz şunu gösteriyor ki uzaktan eğitimde derse katılım örgün eğitimden daha fazla. Çünkü pek çok fiziki imkansızlığın önüne geçmiş oluyoruz. Tabi burada Türk Telekom ve servis sağlayıcılarının Türkiye'nin dört bir yanına sunmuş oldukları özellikle fiber internet katkısının olduğunu unutmamak lazım" diye konuştu.
"800'ün üzerinde dersimiz dijital platforma aktarıldı"
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar 800'ün üzerinde teorik derslerinin dijital platforma aktarıldığını ifade ederken günde 3 bin öğrencimiz derslere katılım yapıyor dedi. Karasar; "Kapadokya Üniversitesi olarak yaklaşık 800'ün üzerinde teorik dersimizin hepsini 23 Mart 2020 sabahından itibaren dijital platformumuza, online eğitimimize aktardık. 4 bine yakın öğrencimizi burada açtığımız derslerimize tanımladık. Günlük ortalama 3 bin tekil kullanıcı neredeyse o gün için derslere kayıtlı olan öğrencilerin yüzde 97'sini temsil ediyor. Bu şekilde uzaktan eğitimimize devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kapadokya, Rektör, Güncel

Haberin Videosu :

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:58: Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü - Haber 21:58: İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619'a yükseldi - Haber 21:56: Lesotho ve Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 21:54: Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon talebini yerine getirdi - Haber 21:54: Ukrayna'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem altında - Haber 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber