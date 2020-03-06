Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine liderlik eğitimi verildi

Kapadokya Üniversitesi Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofisi tarafından düzenlenen eğitime, "Size akıl satmaya gelmedim, kendi bulduklarımla sizlere ilham olmaya geldim" şeklinde giriş yapan Işık Şerifsoy, "Lider, özgün ve proaktif olan kişidir. Bir insana lider demek için apoletlere, özel bir unvana gerek yok. Herkesin lider olma şansı vardır, herkes kendinin lideri olabilir ama lider olabilmek için önce kendinizle buluşmanız, kendi hayatınıza liderlik yapmanız gerekiyor. Hayatta 3 şeye önem verdiğiniz zaman hayat size başka fırsatlar yaratıyor. Sadece mesleki ya da kişisel gelişimle uğraşmak yetmiyor, ayrıca bir de iletişim ağı gerekiyor" dedi. Daha sonra katılımcılarla kendisine ilham veren olayları paylaştı.

Öğrencilere, "ağ kurmayın, bağ kurun" tavsiyesinde bulunan Şerifsoy, "İletişim ağınızı güçlendirmek için fark edin, takip edin ve yardım edin. Bulunduğunuz ortamdaki insanları fark ederek, onlarla iletişim kurmaya çalışın, onların özel günlerini, kıymetli anlarını takip edin. İnsanlara, "Sana nasıl yardımcı olabilirim?" sorusunu sormaktan çekinmeyin, onların duygularına dokunmayı deneyin. İletişim ağı internet üzerinden, çeşitli mobil uygulamalar üzerinden kurulmaz. Doğal olun, insanların duygularına dokunmayı deneyin" dedi.