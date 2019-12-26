Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar 'Yeniden Asya Çalıştayı'nda Konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nun katılımı ile Ankara'da düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaparken, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da "Yeniden Asya Girişimi Bağlamında Türkiye ve Orta Asya: Güvenlik, Ticaret ve Kimlik" başlıklı ikinci oturumda konuştu.

Türkiye'nin yeni Asya politikaları üzerine analizlerde bulunan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkistan coğrafyasının ve Türk Konseyinin bu politikaların merkezinde bulunması gerektiğini söyledi.