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Kapadokya üniversitesi tüm programlarında uzaktan eş zamanlı öğretime başladı

Kapadokya Üniversitesi, 2014 yılından beri yürütmekte olduğu uzaktan senkron (eş zamanlı) eğitimlerin verdiği tecrübe ve altyapı imkanları sayesinde tüm programlarında 23 Mart tarihi itibarı ile tüm kadrosuyla uzaktan eş zamanlı öğretime geçti.

25.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:04
Kapadokya üniversitesi tüm programlarında uzaktan eş zamanlı öğretime başladı

Üniversite, teorik derslerinin tamamını uzaktan öğretime kaydırmış, tüm öğrencilerini ve sınıflarını uzaktan eğitim sistemine tanımlamış, öğrencilerinin evde kalma sürecinde eğitimden geri kalmalarının önüne geçmiştir. Sadece uzaktan öğretimin başladığı 23 Mart Pazartesi günü, 51'i ön lisans, 32'si lisans ve 4'ü yüksek lisans olmak üzere toplam 87 ders; sisteme 2.657 tekil öğrencinin erişimi ile canlı gerçekleştirilmiştir. Ev içindeki veya hizmet sağlayıcılarının altyapı sorunları nedeni ile dersleri canlı takip edemeyen öğrenciler ise tüm ders kayıtlarını asenkron (daha sonra) izleme imkanına da sahiptirler. Uygulama derslerinin ise hem kaliteden hem de sağlık tedbirlerinden taviz vermeden gerçekleştirilebilmesi için üniversitenin çalışmaları devam etmektedir.

Üniversite ayrıca, öğrencilerine yönelik çevirim içi seminerler, psikolojik destek çalışmaları düzenlemekte; üniversitenin resmi YouTube kanalından #EvdeKal ama Sıkılma! başlığıyla Türkiye genelinde okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik eğitimler vermektedir.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Uzaktan öğretim, Üniversitenin Nevşehir, Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki stüdyolarından kesintisiz ve ders programının normal akışında gerçekleştirilmekte; Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çalışan öğretim elemanlarımız da, Türkiye'nin her yerinden sisteme sorunsuz bağlanmaktadır. Kapadokya Üniversitesi, tüm akademik ve idari kadroları ile tedbiri elden bırakmadan, görevinin başındadır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: 23 Mart, Güncel

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