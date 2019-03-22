Kapadokya Üniversitesinde Nevruz Coşkusu Yaşandı

Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Yerleşkesinde gün boyu süren etkinlikler Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol'un yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlamasıyla başlarken, etkinliklere üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversitenin Ürgüp Yerleşkesinde üniversite öğrencileri gün boyu çömlek ve ebru sanatı uygulaması yaparken, düzenlenen çuval ve halat çekme yarışı ile yoğurt yeme yarışlarında ise öğrencilerin doyasıya eğlendiği gözlemlendi.

Kapadokya Üniversitesi Dans Topluluğu üyesi öğrenciler çeşitli dans gösterilerinde bulunurken, Türk Dünyası Kültür Topluluğu üyeleri ok atma yarışları düzenledi. Müzik Topluluğu üyesi öğrenciler ise Nevruz Konseri öncesinde çeşitli parçaları seslendirmek üzere sahne aldı.

Nevruz Bayramı etkinlikleri, akşam düzenlenen ve yoğun ilgi gören Ses Sanatçısı Gülcan Şimşek'in konseri ile son buldu.

Kaynak: Bültenler