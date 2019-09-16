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Kapadokya'ya 8 ayda 2,5 milyon turist

16.09.2019 22:55Kapadokya'ya 8 ayda 2,5 milyon turist


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Kaynak: DHA

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