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Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'yı 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:50 Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden 'yı 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve örenyerleri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St.Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Mazı, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentlerini 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2018 yılında Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 2 milyon 949 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.



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Kaynak: DHA

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