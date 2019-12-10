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Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, kasım ayında 370 bin 482 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

10.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:36Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi

'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesini, kasım ayında 370 bin 482 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yer altı kent yerleşimleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 83 bin 792'si müze kartlı olmak üzere 370 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kasım ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında, 124 bin 436 kişinin ziyaret ettiği Zelve Ören Yeri geldi.

Listede ikinci sırada 107 bin 36 turistin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 48 bin 223 ziyaretçi sayısı ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

Bölgeyi geçen yılın aynı döneminde 203 bin 905 turist ziyaret etmişti.


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Kaynak: AA

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