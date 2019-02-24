Kapaklı'da 3 Ton Hamsi Dağıtıldı

Kapaklı
Ordulular Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Hamsi Şöleni'ne soğuk havaya rağmen yoğun katılım yaşandı. Vatan Caddesi
üzerinde bulunan dernek önünde yapılan etkinliğe yoğun katılım yaşandı. Hamsi şöleninde vatandaşlar kendilerine ikram edilen ekmek arası hamsiyi almak için birbirleri ile yarıştı.
Kapaklı Ordulular Derneği Başkanı Temel Büyükkeskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hamsi şöleninde bu yıl 3 ton hamsinin pişirildiğini ifade etti.
Altıncı kez bu etkinliğin düzenlendiğini aktaran Büyükkeskin "6'ıncısını düzenlediğimiz hamsi şölenimize herkes hoş geldi. Birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi adına güzel bir geleneği yaşatıyoruz. Katılım çok güzel, emeği geçen başta sponsorlarımız olmak herkese teşekkürler." dedi.
Vatan Caddesi, Kapaklı, Güncel
Kaynak: AA