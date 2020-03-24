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Kapaklı'da "dezenfekte aracı" hizmete girdi

Kapaklı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında "dezenfekte aracı" kullanılmaya başlandı.

24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:40
Kapaklı'da
Kapaklı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında "dezenfekte aracı" kullanılmaya başlandı.
Kapaklı Belediyesi ekipleri, kent genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Ortak kullanım alanları ile cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, özel olarak giydirilmiş "dezenfekte aracı" ile Karaağaç , Fatih , Mimar Sinan ve Kazım Karabekir mahallelerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.
Çetin, şunları kaydetti:
"Halkımızın sağlığı için ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmalarımıza hızla devam ederken, halkımızdan da mümkün oldukça evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte resmi makamların yaptığı uyarılara riayet etmesini, kişisel hijyen tedbirlerine uymalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Mimar Sinan, Karaağaç, Kapaklı, Fatih, Güncel

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