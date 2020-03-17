Kapaklı'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Kapaklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:40
Kapaklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, okullar, camiler, parklar ve ortak kullanım alanlarının belirli sıklıklarla temizlendiğini söyledi.
Halk sağlığını çok önemsediklerini ve bu kapsamda tedbirleri artırarak sürdürdüklerini anlatan Çetin, "Kişisel tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Hastalığın bulaşma olasılığını ve bizlere aktarılan bilgileri göz önünde bulundurmalıyız." dedi.
Çetin, belediye olarak muhtarlık binaları, duraklar, oturma bankları ve Pınarça Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda da temizlik çalışması yaptıklarını kaydetti.
Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlerde yüksek fiyat uygulaması yaptıklarını anlatan Çetin, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında bazı ürünlerin fiyatlarında görülebilecek artışlara karşı aldığımız tedbirler doğrultusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Olumsuz bir durum ile karşılaşan vatandaşlarımız belediyemize ulaşabilir." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, okullar, camiler, parklar ve ortak kullanım alanlarının belirli sıklıklarla temizlendiğini söyledi.
Halk sağlığını çok önemsediklerini ve bu kapsamda tedbirleri artırarak sürdürdüklerini anlatan Çetin, "Kişisel tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Hastalığın bulaşma olasılığını ve bizlere aktarılan bilgileri göz önünde bulundurmalıyız." dedi.
Çetin, belediye olarak muhtarlık binaları, duraklar, oturma bankları ve Pınarça Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda da temizlik çalışması yaptıklarını kaydetti.
Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlerde yüksek fiyat uygulaması yaptıklarını anlatan Çetin, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında bazı ürünlerin fiyatlarında görülebilecek artışlara karşı aldığımız tedbirler doğrultusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Olumsuz bir durum ile karşılaşan vatandaşlarımız belediyemize ulaşabilir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Çetin, Kapaklı, Güncel
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